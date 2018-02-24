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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Новостной портал
    • Zinadin Вчера в 20:55 «Ответить»
      Посоветуйте сайты с новостями, где не врут, что то реально адекватное, что бы черпать новости где то кроме тв.
      • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 00:51 «Ответить»
        любая сми работает в интересах кого либо, так что ждать чесных новостей не стоит, а вот по тв так в разы все сложнее, там спонсора, владельцы, и новости поставляют так как нужно для них.
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