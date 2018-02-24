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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Аккумулятор
    • AnnaVera Вчера в 20:50 «Ответить»
      Уважаемые автолюбители, посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор для Hyundai Solaris. В интернете больше всего отзывов (как положительных, так и отрицательных) о батареях Bosh, Varta, Medalist. А какая марка вам нравится?
      • Sanderlei Вчера в 21:01 «Ответить»
        Батарея Бош или Медалист проживет столько же, сколько и самый дешевый китайский аккумулятор. Так зачем платить больше? На моем Хендай Солярис стоит батарея Asian Horse, которая меня полностью устраивает.
        • MasterX Вчера в 21:16 «Ответить»
          Года три назад поставил себе АКБ Medalist. Почти весь январь машина простояла в автосервисе, аккумулятор был полностью разряжен. Думал уже, что не смогу его оживить. Но за пару дней батарея полностью восстановила свою работоспособность.
          • BigMan Вчера в 21:42 «Ответить»
            Если вы не знаете, какой аккумулятор устанавливается на Хендай Солярис, прочитайте, например, эту статью http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...enday-solyaris/ Из своего опыта скажу, что большое значение имеют и габариты батареи. В мой автомобиль вмещается АКБ длиной не более 238 мм и шириной до 175 мм. Из производителей мне больше нравятся Varta и Medalist.
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