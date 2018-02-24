Уважаемые автолюбители, посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор для Hyundai Solaris. В интернете больше всего отзывов (как положительных, так и отрицательных) о батареях Bosh, Varta, Medalist. А какая марка вам нравится?
Батарея Бош или Медалист проживет столько же, сколько и самый дешевый китайский аккумулятор. Так зачем платить больше? На моем Хендай Солярис стоит батарея Asian Horse, которая меня полностью устраивает.
Года три назад поставил себе АКБ Medalist. Почти весь январь машина простояла в автосервисе, аккумулятор был полностью разряжен. Думал уже, что не смогу его оживить. Но за пару дней батарея полностью восстановила свою работоспособность.
Если вы не знаете, какой аккумулятор устанавливается на Хендай Солярис, прочитайте, например, эту статью http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...enday-solyaris/ Из своего опыта скажу, что большое значение имеют и габариты батареи. В мой автомобиль вмещается АКБ длиной не более 238 мм и шириной до 175 мм. Из производителей мне больше нравятся Varta и Medalist.