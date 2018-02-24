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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Защиты от коррозии
    • VALKO Вчера в 19:20 «Ответить»
      какие методы защиты от коррозии? помогите ! Интересует именно защита на предприятии
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:46 «Ответить»
        Различают три вида защиты от коррозии:
        Конструкционный
        Активный
        Пассивный
        Конструкционный метод включает в себя использование сплавов металлов, резиновых прокладок и др.
        Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры двойного электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью источника постоянного тока, напряжение выбирается с целью повышения электродного потенциала защищаемого металла. Другой метод — использование жертвенного анода, более активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие.
        Пассивная борьба с коррозией – это применение эмалей, лаков, оцинковки и т. п. Покрытие металлов эмалями и лаками направлено на изоляцию металлов от окружающей среды: воздуха, воды, кислот и пр. Оцинковка (как и другие виды напыления) кроме физической изоляции от внешней среды, даже в случае повреждения ее слоя, не даст развиваться коррозии металла, т. к. цинк коррозирует охотнее железа (см. «электрохимическая коррозия» выше по тексту).
        Наносить защитные покрытия на металл можно различными способами. Оцинковку можно проводить в горячем цеху, «на холодную», газотермическим напылением. Окраску эмалями можно проводить распылением, валиком или кистью.
        Большое внимание надо уделять подготовке поверхности к нанесению защитного покрытия. От того, насколько качественно будет очищена поверхность металла, во многом зависит успех всего комплекса мер по защите от коррозии.
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