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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Пляжные наряды
    • VALKO Вчера в 17:53 «Ответить»
      девушки, какие наряды пляжные с собой берете (количество) !!!(ну, и где купить лучше...я в етом не очень понимаю, а хотел сделать подарок девушке, так как на днях едем на курорт ))
      • Lazik665 Вчера в 19:24 «Ответить»
        о ето беда, моя как начинает собираться, ето ужас, мне что шорты тапки и погнали, а у нее и несколько купальников, и ето платье для того случая, ето пляжная туника, ето еще что то...нафига ето все...девушки, одним словом.
        • Zinadin Вчера в 21:29 «Ответить»
          Вот едем на три недели, и что думаете, моя брала один купальник, три блузки, две футболки, юбку, сарафан, шорты, джинсы и летние брюки. Половину из этого так и не надела, провалялось в чемодане. Так чтосоветовать тут что то сложно...вместе с ней покупай.
          • Boltik6 Вчера в 23:25 «Ответить»
            Не ну магазин то посоветовать могу, http://www.pijama.ru/zhenshhiny/plaznaya-odezda, как раз летом перед поездкой с женой тут и закупали все что нужно, но все же лично я думаю что такие вещи нужно что бы девушка сама подбирала.
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