раньше в городе была фирма у меня, тоже там заказывал, для киоска, не много но постоянно, потом они что то закрылись, я еще несколько раз заказывал по удаленке, с москвы, а сейчас просто обычные покупаю да и все.
Лучше обратиться в специализированную компанию, которая занимается этим не первый день. Просто если предприятие полноценно ето делает, у них все оборудование есть, и цены будут ниже чем в каких то мелких, которые скорее всего сами потом ваш заказ где то заказывают, а на вас имеют навар. Так вот, лично пакеты заказывал в компании http://alex-print.ru/price-pvd/, вот тут и глянцывие брал, и маечки, у них любые можно заказать.