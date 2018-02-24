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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Пакеты с лого компании
    • Lazik665 Вчера в 17:39 «Ответить»
      Нужны пакеты-майки с логотипом, как можно дешевле. Заказывать буду постоянно. Кто знает производителей, подскажите. У меня магазин стройматериалов надо сделать пакеты с логотипом магазина.
      • Zinadin Вчера в 19:23 «Ответить»
        раньше в городе была фирма у меня, тоже там заказывал, для киоска, не много но постоянно, потом они что то закрылись, я еще несколько раз заказывал по удаленке, с москвы, а сейчас просто обычные покупаю да и все.
        • VALKO Вчера в 21:28 «Ответить»
          Ну ето типография полиграфия, в зависимости что у вас в городе есть, или ищите производство где то по стране, и по почте пусть вам присылают.
          • Boltik6 Вчера в 23:22 «Ответить»
            Лучше обратиться в специализированную компанию, которая занимается этим не первый день. Просто если предприятие полноценно ето делает, у них все оборудование есть, и цены будут ниже чем в каких то мелких, которые скорее всего сами потом ваш заказ где то заказывают, а на вас имеют навар. Так вот, лично пакеты заказывал в компании http://alex-print.ru/price-pvd/, вот тут и глянцывие брал, и маечки, у них любые можно заказать.
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