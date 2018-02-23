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    Пт., 23 февраля 2018г.
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    Тема: Посоветуйте магазин для покупки семян оптом.
    • Сегодня! demko12 Cегодня в 13:22 «Ответить»
      Посоветуйте магазин для покупки семян оптом.
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 14:04 «Ответить»
        Могу порекомендовать Вам магазин fazenda.net.ua. Дело в том, что именно в нём я покупаю все необходимые семена для продажи. Ни разу ещё мои клиенты не выражали недовольство по поводу качества продукции.
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