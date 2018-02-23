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    Пт., 23 февраля 2018г.
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    Тема: Правду ли пишут?
    • Сегодня! Наталья Шмит Cегодня в 12:30 «Ответить»
      Нашла статью в http://voicesoftherussia.com по поводу серийных износилований в дет.доме. Воспитанники рассказали обо всем спустя время.По новостям не говорили об этом!А я считаю,что должны были!У меня мозг взрывается от этой статьи!Как таких людей земля носит?
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