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    Пт., 23 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Окна
    • Сегодня! Незабудка91 Cегодня в 01:04 «Ответить»
      Собрали заменить все окна в родительской квартире. Подскажите хорошие фирмы, которые на данный момент осуществляют монтаж со скидкой, потому что сейчас зима и не хочется переплачивать летом за установку.
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