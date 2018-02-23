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    Пт., 23 февраля 2018г.
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    Тема: Какой лучший адекватный и нормальный новостной портал?
    • Zinadin Вчера в 22:11 «Ответить»
      такой что бы и новости в стране посмотреть, разные не только политика, и что бы по минимуму пиара и вранья было ??? кроме тв...там один обман
      • Сегодня! Lazik665 Cегодня в 00:45 «Ответить»
        ага...меня бесит когда обсуждают всех, но себя не видят...у нас в стране проблем куча, а они только другие страны обсирают (((
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