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    Чт., 22 февраля 2018г.
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    Тема: акции и скидки в нашем городе
    • Сегодня! Olyaolyaya Cегодня в 13:05 «Ответить»
      Подскажите кто сталкивался может, есть ли где то информация о всех акциях, скидках которыми можно воспользоваться в магазинах, ресторанах ?
      На канун нового года , много страниц Интернета перелистала в поисках.
      Впереди 8 марта, хотелось бы не тратить время та такие поиски.
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