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    Чт., 22 февраля 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Мясорубка
    • Сегодня! Borisich Cегодня в 01:33 «Ответить»
      Мне жена вчера решила сделать котлетки, достала мясорубку, стала крутить фарш и тут, я не знаю каким образом это могло произойти, но сломался шнек в мясорубке. У нас мясорубка Мулинекс, можно ли на нее купить новый, если да, то где или идти покупать новую мясорубку?
      • Сегодня! Alexan Cегодня в 01:37 «Ответить»
        Я не знаю, чем Ваша мясорубка отличается от простых, но думаю это не смертельно. Я на своей уже менял. На рынке купил новый шнек, он без проблем подошел.
        • New! Satir Cегодня в 01:46 «Ответить»
          Я так понимаю, мясорубка у Вас электрическая. В таком случае, можно сдать ее по гарантии в ремонт. Та даже если гарантия уже окончена, советую отнести ее в сервисный центр, хоть и за деньги, но вам поставят родную деталь, которая еще долго Вам будет служить.
          • New! Marker Cегодня в 01:55 «Ответить»
            А если в городе нет сервисного центра, да и нести мясорубку только для того, чтобы заменить рабочий механизм, ладно если б она сгорела. А в данном случае, можно и заменить деталь, стоит только купить ее. Шнек на мясорубку Moulinex можете поискать в этом интернет магазине запчастей для бытовой техники.
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