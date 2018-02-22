Мне жена вчера решила сделать котлетки, достала мясорубку, стала крутить фарш и тут, я не знаю каким образом это могло произойти, но сломался шнек в мясорубке. У нас мясорубка Мулинекс, можно ли на нее купить новый, если да, то где или идти покупать новую мясорубку?
Я так понимаю, мясорубка у Вас электрическая. В таком случае, можно сдать ее по гарантии в ремонт. Та даже если гарантия уже окончена, советую отнести ее в сервисный центр, хоть и за деньги, но вам поставят родную деталь, которая еще долго Вам будет служить.
А если в городе нет сервисного центра, да и нести мясорубку только для того, чтобы заменить рабочий механизм, ладно если б она сгорела. А в данном случае, можно и заменить деталь, стоит только купить ее. Шнек на мясорубку Moulinex можете поискать в этом интернет магазине запчастей для бытовой техники.