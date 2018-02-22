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Тема: Оборудование для забора масла на анализ
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Оборудование для забора масла на анализ
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Lazik665
Вчера в 21:56
«Ответить»
нужно сделать заборы, где можно закупить насосы, колбы, короче всю ето дребидеть для заборов масла на анализ
VALKO
Вчера в 23:29
«Ответить»
а те кто будут тот самы анализ делать, у них нельзя все что нужно для забора приобрести....наверное можно, узнайте...я вот в ети детали никогда не вникал.
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