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    Чт., 22 февраля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель в детскую Доче 3 годика.
    • Lazik665 Вчера в 21:34 «Ответить»
      Меняем спальню и кроватку. Что то необычное для малышей посоветуйте из мебели. Не Икея.
      • Boltik6 Вчера в 23:28 «Ответить»
        Когда мои были маленькими, в детской стоял небольшой батут, шведская стенка, кольца, кровать в два этажа и стол и шкаф с кучей больших ящиков с бумагой для рисования. Один ящик на колесах, куда вечером собирали все игрушки. Стены с белыми обоями и разрешение рисовать на стенах. Хорошие дети выросли.
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