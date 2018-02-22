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Форум: Технический прогресс, инновации
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Тема: Проверка масла (авто)
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Boltik6
Вчера в 21:27
«Ответить»
где в москве реально провести анализа масла и других жыдкостей для техники, есть лаборатории, и где ??
VALKO
Вчера в 23:28
«Ответить»
где их производят, там должны иметь какие то документы, которие подтверждают состав, так что анализ уже есть, можно затребовать, наверное такие доки.
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