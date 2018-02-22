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    Чт., 22 февраля 2018г.
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    Тема: Какая должна быть резина на транспортном средстве для прохождения техосмотра?
    • Smeren Вчера в 18:45 «Ответить»
      Какая должна быть резина на транспортном средстве для прохождения техосмотра?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 01:22 «Ответить»
        Прежде всего - одинаковая. Например, если шипованные колёса - то таких должно быть четыре. Ознакомьтесь с данным материалом http://www.elentur.com.ua/v-rossii-izmen...ra-v-2018-godu/ . Он более детально ответит на Ваш вопрос.
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