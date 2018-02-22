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    Чт., 22 февраля 2018г.
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    Тема: Оригинальный подарок
    • Vladlen Вчера в 18:08 «Ответить»
      Всем привет, знакомый служил во флоте, посоветуйте что оригинального ему можно подарить?
      • Akcel Вчера в 20:21 «Ответить»
        Здравствуйте, я тоже как то столкнулся с такой проблемой, друг тоже служил во флоте и я не знал что ему подарить, хорошо что я нашел вот этот интернет-магазин http://podarki-suveniri.ru/internet-maga.../morskiye-ryndy у них очень большой выбор товаров на корабельную тематику. Я ему решил подарить корабельный колокол, к слову подарок ему очень понравился.
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