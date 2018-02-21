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    Ср., 21 февраля 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Суши сделать--выгодно ?
    • Zinadin Вчера в 20:13 «Ответить»
      как дешевле получиться, самому делать, или заказать в нормальном ресторанчике. что бы реально были как нужно ,вкусние...
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 01:04 «Ответить»
        если опыта нет, впервый раз, тогда лучше не рисковать )))) мастер в ресторане конечно же сделает по вкуснее, там опыт уже , а ето играет роль
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