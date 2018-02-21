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    Ср., 21 февраля 2018г.
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    Тема: Печать на одежде
    • Akcel Вчера в 17:35 «Ответить»
      Всем привет. хочу друга на день рождения подарить футболку с каким нибудь оригинальным изображением, нашел в интернете вот эту фирму https://printio.ru/products им можно дать абсолютно любое изображение или текст и они его напечатают на одежде, расценки у них нормальные, подскажите стоит ли к ним обращаться?
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