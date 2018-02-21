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    Ср., 21 февраля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Хочу подарить цветок
    • Diademka Вчера в 16:47 «Ответить»
      Всем привет, у моей свекрови скоро День Рождение, она очень хозяйственная женщина и обожает домашние цветы. Думала подарить ей какой-нибудь оригинальный цветок, только я в них не особо разбираюсь, у самой только один фикус на всю квартиру) Подскажите что-нибудь на этот счет!
      • Anastasia_D Вчера в 16:59 «Ответить»
        Что бы удивить, можете купить ей что-нибудь оригинальное, я давно хочу завести себе дома лимонное или мандариновое дерево, даже пытаюсь иногда вырастить из обычной косточки, но не получилось еще не разу.
        • Melodia Вчера в 17:16 «Ответить»
          А вы примерно знаете какие цветы у нее уже растут дома? Если нет, то в таком случае легко промахнуться и взять точно такое же растение, и тогда сюрприз будет уже не такой впечатляющий. Что бы не рисковать, лучше присмотреться совершенно к другим вещам, или как вариант, можете купить кашпо, к примеру вот здесь видела стильные модели с системой автополива http://www.lechuza.ru/ Мне кажется это точно удивит и пригодится каждому любителю цветов.
          • Malovichko Вчера в 17:31 «Ответить»
            Буквально недавно дома завели фуксию, шикарно смотрится. Конечно она наверное есть у многих любительниц цветов, если хотите выделиться и удивить, подарите венерину мухоловку, живые камни, или даже необычные кактусы.
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