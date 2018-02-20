У меня на выходных случилась такая неприятность. Пошли с сыном на горку, все здорово, покатала и его, и сама покаталась и даже не знаю в какой момент, но где-то потянула спину. На горке мне сразу показалось, что что-то болит, но подумала, что просто от нагрузки. А домой пришли и к вечеру я совсем слягла. Пила таблетки, вроде стало легче, но окончательно все равно не проходит. Что можно еще сделать, в больницу идти мне некогда, на работе завал, меня отсюда только со скорой отпустят, поэтому продолжаю глотать обезболивающие .