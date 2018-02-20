SpellForce 3 вышла в декабре прошлого года и была тепло воспринята сообществом. Grimlore Games в сотрудничестве с THQ Nordic смогли сделать достойное продолжение серии, не хватало только хорошего инструментария для мододелов . На сайте inwin.online узнал что сегодня эту ошибку исправили, предоставив геймерам набор ПО для создания модификаций .
Набор возможностей инструментария SpellForce 3 впечатляет. Кроме ПО для создания новых карт с теми же инструментами, которые использовались разработчиками, сообщество получило плагин « extensive scripting », что позволяет переписывать поведение различных игровых элементов, создавая собственные игровые режимы. Сообщество уже отметила возможность и желание создать на базе игры фанатскую MOBA.
Если SpellForce 3 претендует где-то на 30 часов времени геймера (согласно данным ресурса How Long To Beat ), то благодаря возможности создавать качественные модификации официальным инструментарием, эта цифра растет с поразительной скоростью. можно загрузить со Steam начать игру, кроме них разработчики любезно предоставили инструкцию. Набор - бесплатный.Все это узнал с сайта http://inwin.online/ там куча интересного с мира игровой индустрии давно искал такой сайт