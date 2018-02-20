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    Вт., 20 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Большие краны в аренду
    • Lazik665 Вчера в 17:39 «Ответить»
      Сколько будет стоить аренда башенного крана? мне нужно средняя цена по стране, и кто может заказывал и знает какие там нюансы
      • VALKO Вчера в 21:56 «Ответить»
        цены по стране будут разние, тут зависит спрос и предложение, а так же город и район, так что цены очень будут разные.
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