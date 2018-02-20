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    Вт., 20 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Решетки в офисе
    • Lazik665 Вчера в 17:27 «Ответить»
      Подскажите где приобрести или заказать решётки на окна в офис? нужно очень красивые, так как окна на город выходят
      • Boltik6 Вчера в 21:55 «Ответить»
        Решетки оконные бывают сварные и кованные. Материал используется углеродистая прочная сталь профилей: квадратный профиль, пруток, плоская лентаю. Так что сейчас вполне возможно заказать красивие, кование, с узорами.
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