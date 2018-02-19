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    Пн., 19 февраля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: джинсовое платье
    • Сегодня! tomacka Cегодня в 10:23 «Ответить»
      хочу себе на весну купить джинсовое платье. не видела ни в одном магазине. где можно купить?
      • New! maLY99 Cегодня в 14:24 «Ответить»
        на рынке посмотрите, в торговом центре, в глории джинс должно быть.
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