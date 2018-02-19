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    Пн., 19 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дома из дерева
    • VALKO Вчера в 20:39 «Ответить»
      Дом из бруса под ключ? Во сколько обойдется небольшой дом площадью около 70м2?
      • New! Zinadin Cегодня в 01:18 «Ответить»
        дома из брусьев по цене намного дешевле чем дома из каких то других строительных материалов. К тому же их уютность и теплота просто поражает. Такой домик как вы спрашиваете точно не могу сказать сколько стоит, так как себе строили по размерам совсем другой.
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