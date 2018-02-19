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    Пн., 19 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Обслуживание станков в компании
    • Zinadin Вчера в 18:27 «Ответить»
      Где можно заказать фрезерный станок, с гарантией и хорошим обслуживанием. Интересует не просто магазин который продаст станок, а та компания которая будет его обслуживать после продажи.
      • New! VALKO Cегодня в 01:10 «Ответить»
        станки покупаете в одном месте, а обслужывание заказываете в другом...так лучше всего, ибо купить можно дешевле, где то из завода, а обслужывание заказать даже у мастеров в своем городе.
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