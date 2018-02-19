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    Пн., 19 февраля 2018г.
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    Тема: Сигары
    • Zinadin Вчера в 18:09 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста достойную бюджетную марку кубинских сигар. И где лучше покупать, оригинал
      • New! VALKO Cегодня в 01:08 «Ответить»
        Это достаточно новая марка сигар начала выпускаться только в 1968 году. Но, несмотря на это Cohiba быстро стала флагманом кубинской сигарной промышленности. Они были основаны исключительно для подарков высокопоставленным особам, дипломатам, и государственным деятелям. Сигары имеют среднюю крепость. Долгое время Cohiba была недоступна для любителей.
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