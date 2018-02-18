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    Вс., 18 февраля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Детская обувка
    • VALKO Вчера в 17:17 «Ответить»
      Добрый день мамы и папы!!! За сколько вы покупаете обувь вашим чадам и где? и какая на ваш взгляд хорошая обувь? что посоветуете? лучше купить что подешевле (на рынке) или что подороже в магазине (в каком?)
      • Lazik665 Вчера в 23:22 «Ответить»
        Я обувь на рынке не покупаю. сомневаюсь в качестве и безопасности материалов из которых она изготовлена. стараюсь покупать обувь российских производителей, их сейчас представлено в большом количестве. А по сумме выходит в пределах тысячи может чуть меньше или больше. Смотря какая обувь: сандалики или ботинки зимние. Сносить мы их конечно не успеваем и я что то отдаю знакомым или сохраняю на будущее, вдруг еще пригодятся.
        • alex8253 Вчера в 23:50 «Ответить»
          я покупаю в стоке там попадаються хорошие вещи
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