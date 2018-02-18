Добрый день мамы и папы!!! За сколько вы покупаете обувь вашим чадам и где? и какая на ваш взгляд хорошая обувь? что посоветуете? лучше купить что подешевле (на рынке) или что подороже в магазине (в каком?)
Я обувь на рынке не покупаю. сомневаюсь в качестве и безопасности материалов из которых она изготовлена. стараюсь покупать обувь российских производителей, их сейчас представлено в большом количестве. А по сумме выходит в пределах тысячи может чуть меньше или больше. Смотря какая обувь: сандалики или ботинки зимние. Сносить мы их конечно не успеваем и я что то отдаю знакомым или сохраняю на будущее, вдруг еще пригодятся.