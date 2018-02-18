Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 18 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 60 посетителей
    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Результат от йоги
    • VALKO Вчера в 16:13 «Ответить»
      Вы занимаетесь йогой и пилатесом (или раньше занимались) - какие изменения в самоощущениях? и вообще результат есть и как быстро
      • Zinadin Вчера в 23:20 «Ответить»
        Я занимаюсь и пилатесом, и йогой дома. Раньше в спортзале. Когда не халявлю и регулярно занимаюсь чувствую себя хорошо, легко, спина и поясница не болят. Да и нервы успокаивает хорошо.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода