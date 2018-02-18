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    Вс., 18 февраля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Зал для тренинга
    • Zinadin Вчера в 14:32 «Ответить»
      мне для тренинга нужно организовать зал, так вот нужно приобрести интерактивные доски и аксессуары...желательно все в одном месте
      • VALKO Вчера в 23:16 «Ответить»
        такого рода доски тоже очень разные есть, так что если какие то крутые нужны, тогда и сайт нужет какой то такой, а вот обычние доски можно купить и на сайтах где для школ всякое типа есть, то есть обычние доски
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