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    Вс., 18 февраля 2018г.
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    Тема: Торты на заказ
    • Boltik6 Вчера в 14:20 «Ответить»
      Где можно заказать качественный и недорогой торт на заказ? и в общем на сколько дороже заказывать какой то особенный с мульт героями чем просто под заказ но обычный ???
      • Lazik665 Вчера в 23:16 «Ответить»
        Качественно и недорого не получится. Я одно время делал торты на заказ, правда только хорошим знакомым и дохода с этого совсем не имел, т. к. продукты покупала в магазине только самого лучшего качества
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