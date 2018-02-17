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    Сб., 17 февраля 2018г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Помогите выбрать синтезатор
    • Сегодня! Evelyn Cегодня в 11:05 «Ответить»
      Помогите выбрать синтезатор для начинающих. К сестре скоро будет репетитор ходить, а инструмента у нас пока нет.
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