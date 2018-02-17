МОШЕННИЦА-ДОМУШНИЦА: БОТВИНСКАЯ ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА!



Потомственная горе-ведьма Ботвинская Тамара Александровна, проживает и ведет прием по адресу: м. Перово, ул. Новогиреевская, д.8, к.1, кв.14, личный сотовый телефон: +7 9850688998. Позиционирует себя как потомственная ведьма в четвертом поколении, гадалка, народный целитель, гадалка и т.д. и т.п. Ботвинская Тамара Александровна, принимает на своей кухне, по адресу: Москва, ул. Новогиреевская, д. 8, корпус 1, квартира 14. Заявляет что врач по образованию. Работу ищет через друзей, знакомых, размещает объявления в различных газетах и журналах как ведьма Наина, ну и через социальные сети ВК и Facebook. Специализируется на женщинах 45+, с несчастной любовью и прочими семейными неурядицами. Заверяет что делает возврат мужа, привороты, отвороты, обряды черной и белой магии, магия вуду, заклинания на рунах, гадание на картах таро, т.д. и т.п. Спектр магических услуг весьма широк. На деле, обыкновенная мошенница-домушница. В социальных сетях размещает изящное фото на которой ей лет 40 максимум. На деле это обычная бабушка с большими проблемами со здоровьем, передвигаться по дому на костылях.

На первых встречах обязательно расскажет вам о своих связях с криминальными структурами и гос-органами, для которых выполняет определенные заказы (разуметься обманывает) кичится своими клиентами из правительства и верхушки власти и пр. Это типа намек такой для несчастных тетушек, чтоб не ходили на нее потом не жаловались. А то она наведет на всю вашу семью кошмар, мор и проклятья... Не видитесь, никаких нигде связей у нее нет, одинокая несчастная, больная женщина, потерявшая связь со своими детьми, которые ее из-за ее занятия даже на порог не пускают и запрещают видеться с внуками (из-за множественных разбирательств в Полиции и проблем с возвратами средств). Хотя вроде живет припеваючи, заказывает продукты строго из Финляндии, дома работает домработница и уборщица. После общения с ее так называемыми друзьями, выяснилось, что она имеет возлюбленного на зоне, которому постоянно отсылает часть всех своих денег вырванных у оболваненных ею людей. Все бы ничего, таких как она сидят по норма, сотни и тысячи, но возмущает наглость и нездоровая жажда до денег. Спрашивает за свои услуги с ходу от 150 000 тысяч рублей и больше, оплату требует строго вперед. Заверяя в мгновенном результате ее уникальной работы. На деле, встретится с вами 2-3 раза и включит игнор (блокирует номер и т.д.), ни позвонит не напишет сама, т.к. знает что это мошенничество не более. Для обеспечения собственной безопасности установила крепкую железную дверь с видеонаблюдением и кнопкой экстренного вызова. По ее горе-услугам можно бегать за ней год, каждый раз будет рассказывать про фазы луны, про космические процессы и прочую хрень. (!) Деньги возвращает только если зажать ее на очередном приеме на 6-ти метровой кухне, тогда сразу переведет все полученные средства со своего телефона обратно. Мы так и сделали, под видом других клиентов пришли в гости. Советуем всем делать также кто столкнется с этой старой нахалкой! Других вариантов у вас попросту не будет, а возвращать через органы, будет очень долго. Прикидывается сразу инвалидом живущим на одну пенсию.



После обращение в местное отделение Полиции (ОМВД России по району Перово), узнали что на имя Ботвинская Тамара Александровна уже было порядка десяток дел, но так как берет деньги наличными, ничего с ней сделать нельзя. По двум делам она деньги возвращала, но только тогда когда платили более 100 т.рублей и оплачивали через перевод на банковскую карту. Чтобы иметь возможность доказательства перевода денежных средств.

НЕ ВИДИТЕСЬ НА ЕЕ РАЗВОДНЯК ВЕДЬМЫ ТАМАРЫ или НАИНЫ!

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ ЕЙ ДЕНЕГ В РУКИ!



Если и вы пострадали от действия мошенницы-домушницы Ботвинской Тамары Александровны, пишите пожалуйста на e-mail: tamararazvodnak@mail.ru

Попробуем объединиться и дожать эту нездоровую бабку вместе! Чтобы она перестала уже дурачить людей попавших в затруднительные жизненные ситуации забирая у них последние деньги.



Ее страницы в социальных сетях:

Страница ВК: https://vk.com/tbotvinskaya

Страница Facebook: https:// www.facebook.com/profile.php?id=100006074072960

В ряде случаев представляться как Ведьма Наина: http://dmir.ru/u4323579/