Планирую открывать зал для фитнеса. Сейчас выбираем помещение с моим партнером и моей подругой детства. Проводим расчеты что и сколько нужно будет. Стал вопрос по зеркалам. Как то представляла себе их выбор намного проще. Но оказывается если некачественная основа зеркал – зеркало может потемнеть, да и отображаемое изображение может Далеко не порадовать тех кто в зале. Кривые зеркала не тот вариант который бы хотелось увидеть. Да и хотелось бы что бы зеркала были сами по себе красивые, с обработанной кромкой. Не в багеты же их вставлять.
Сейчас вышли на производителя зеркал http://belsteklo.ru/zerkala-dlya-zalov.html Это белорусская компания.
Может кто сталкивался? Хотелось бы услышать отзывы как о производителе так и о продукции.