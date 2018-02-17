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    Сб., 17 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Какой автосалон на Дмитровке предпочесть другим?
    • Jokerin Вчера в 16:11 «Ответить»
      Какой автосалон на Дмитровке предпочесть другим?
      • Smeren Вчера в 17:57 «Ответить»
        Чтобы узнать, какие автосалоны на Дмитровке есть, перейдите по этой ссылке https://review-salon.ru/otzyvy-avtosalon...rovskoe-shosse/ . Этот сайт мне нравится тем, что на нём можно узнать абсолютно всю необходимую информацию - и месторасположение, и график работы. А главное - есть рейтинг, и отзывы.
        • dukat Вчера в 18:12 «Ответить»
          А вы какую машину хотите купить?
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