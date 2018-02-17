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    Сб., 17 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Освещение в теплицу
    • Alexan Вчера в 14:09 «Ответить»
      Осенью с отцом начали строить теплицу. По чуть-чуть на выходных, достраиваем. Установили уже вентиляцию, провели отопление. Сейчас нужно освещение сделать. Что посоветуете для теплиц?
      • Marker Вчера в 14:17 «Ответить»
        У нас соседи поставили себе большую теплицу, но строили не сами, а полностью все покупали, им потом мастера ее ставили и все подключали, в том числе и специальное освещение. Теперь всю зиму что-то выращивают.
        • Satir Вчера в 14:25 «Ответить»
          У меня родители живут в деревушке и у них тоже стоят теплицы. Помимо пенсии, они приносят хороший дополнительный доход. На днях позвонил отец, просил ему фитосветильник купить, а то сгорели две лампы. Сам в этом ничего не понимаю, но нашел какие-то на этом сайте, надеюсь, то что нужно. Может и вы себе здесь что-то подберете?
          • Borisich Вчера в 15:16 «Ответить»
            Перед покупкой ламп, поищите и почитайте в интернете информацию про освещение для растений в теплицах, чтобы знать, какие именно лампы нужны Вашему отцу.
            • kryel43 Вчера в 21:20 «Ответить»
              Как настроить освещение на даче, интересное видео - http://saitv.3dn.ru/blog/sam_sebe_ehlekt.../2018-01-10-943
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