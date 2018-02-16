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    Пт., 16 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Автомобиль не заводится.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 07:26 «Ответить»
      Автомобиль (ВАЗ 2114) перестал заводиться. Поворачиваю ключ и ничего не происходит. Напряжение на аккумуляторе проверил, все в порядке. В чем может быть проблема, есть у кого-то мысли?
      • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 07:34 «Ответить»
        Может быть стартер не работает? Советую вам попробовать замкнуть на нем контакты отверткой например. Если ничего не произойдет, то проблема именно в стартере, тогда его нужно будет менять.
        • Сегодня! Fades Cегодня в 07:39 «Ответить»
          Стартер менять не обязательно, можно и отремонтировать, это намного дешевле будет. Правда не факт, что проблема именно в стартере. Вполне возможно, что автомобиль не заводится из-за того, что замок зажигания вышел из строя. У меня было такое просто. Новый замок зажигания на ВАЗ 2114 вы можете купить например вот здесь - http://www.avtoskazka.com/catalog/vaz/locks/ignition/ .
          • Сегодня! Tamavil Cегодня в 07:46 «Ответить»
            В таких случаях сначала нужно проверять АКБ, затем стартер, потом контактную группу замка зажигания, ну и в конце ЭБУ. Проблема обычно либо в стартере, либо в замке зажигания.
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