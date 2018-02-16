Тема: АКБ не держит заряд.
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У меня на Солярисе аккумулятор почему-то не держит заряд, по утрам иногда приходится прикуривать машину. Это просто из-за холода или нужно поменять аккумулятор?
Вообще на холоде аккумуляторы хуже работают, но все равно машина должна нормально заводиться по утрам, если вы, скажем, не на неделю её оставили. Так что аккумулятор новый поставить наверное все-таки стоит. Какой аккумулятор устанавливается на Хендай Солярис, можете узнать например вот на этом сайте -
http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...enday-solyaris/
.
Проблема может быть не только в аккумуляторе, но и в генераторе, вполне возможно, что он из-за не исправности просто не может полностью зарядить аккумулятор вашего автомобиля.
Зимой проблемы с аккумулятором - это нормально, так что беспокоиться вам не стоит. Советую купить пуско-зарядное устройство, чтобы можно было легко завести автомобиль, даже если аккумулятор разряжен.