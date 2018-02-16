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    Пт., 16 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: АКБ не держит заряд.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 03:54 «Ответить»
      У меня на Солярисе аккумулятор почему-то не держит заряд, по утрам иногда приходится прикуривать машину. Это просто из-за холода или нужно поменять аккумулятор?
      • Сегодня! Fades Cегодня в 04:02 «Ответить»
        Вообще на холоде аккумуляторы хуже работают, но все равно машина должна нормально заводиться по утрам, если вы, скажем, не на неделю её оставили. Так что аккумулятор новый поставить наверное все-таки стоит. Какой аккумулятор устанавливается на Хендай Солярис, можете узнать например вот на этом сайте - http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...enday-solyaris/ .
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 04:07 «Ответить»
          Проблема может быть не только в аккумуляторе, но и в генераторе, вполне возможно, что он из-за не исправности просто не может полностью зарядить аккумулятор вашего автомобиля.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 04:12 «Ответить»
            Зимой проблемы с аккумулятором - это нормально, так что беспокоиться вам не стоит. Советую купить пуско-зарядное устройство, чтобы можно было легко завести автомобиль, даже если аккумулятор разряжен.
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