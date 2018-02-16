Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 16 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 69 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Последствия инфаркта
    • AlexSmile Вчера в 18:22 «Ответить»
      Вопрос к тем, что знает. Может ли быть полноценная жизнь у человека пережившего инфаркт? Или это только начало череды новых болезней??
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Как разнообразить интерьер в доме14(4) Мебель, интерьеры, домMalovichko26.12.17 в 21:10ВарварШа Cегодня в 00:16
      вытяжка3(1) Строительство и ремонтsvet13Позавчера в 14:55maLY99 Вчера в 23:50
      колеса на коляску3(1) Детишки и их делишкиmaLY99Позавчера в 14:50mala7 Вчера в 23:36
      пироги3(1) Кулинарный форумtomackaПозавчера в 20:31timon08 Вчера в 23:35
      Сладенькое19(1) Кулинарный форумАноним06.10.17 в 23:09ira19840 Вчера в 23:25
      Деньги на ремонт квартиры10(1) Экономика, финансы, бизнесaleksip16.08.17 в 15:09ira19840 Вчера в 23:23
      Стяжка пола, как и где заказывать?1(1) Мужской форум - мужские темыАзолаВчера в 23:11Азола Вчера в 23:11
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода