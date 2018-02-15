У меня есть свой интернет магазин. Продаю в нём одежду для всей семьи. Товар, в принципе, ходовой. К тому же часто устраиваю акции с хорошими скидками. А как мне лучше доносить информацию покупателям о таких акциях и поступлении нового товара?
Реклама важна для любого вида торговли. Интернет магазины не исключение. По другому просто не привлечь народ в такой магазин. Да они про него просто знать не будут. Но наряду с рекламой можно использовать e mail рассылку. Это наиболее эффективный метод донести нужную информацию конкретному человеку. Для этой цели можно воспользоваться, к примеру, этим сервисом https://bsg.world/ru/email/.
Всё же реклама всем порядком надоела и многие на неё перестали обращать внимание, в том числе и в интернете. А вот почту просматривают почти все. Кого-то заинтересует пришедшая к нему информация, а кого-то нет, но всё-таки какой-то процент полюбопытствует и перейдёт по ссылке. А это потенциальные покупатели.