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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Как оповестить покупателей?
    • New! Андрей Ветров Cегодня в 10:31 «Ответить»
      У меня есть свой интернет магазин. Продаю в нём одежду для всей семьи. Товар, в принципе, ходовой. К тому же часто устраиваю акции с хорошими скидками. А как мне лучше доносить информацию покупателям о таких акциях и поступлении нового товара?
      • New! Ивановна Cегодня в 10:37 «Ответить»
        Обычно в таких случаях используют рекламу. Закажите в хорошем агентстве рекламную компанию в интернете Вашего магазина. Уверена, что после этого посетителей в Вашем магазине прибавится.
        • New! Георг Cегодня в 10:46 «Ответить»
          Реклама важна для любого вида торговли. Интернет магазины не исключение. По другому просто не привлечь народ в такой магазин. Да они про него просто знать не будут. Но наряду с рекламой можно использовать e mail рассылку. Это наиболее эффективный метод донести нужную информацию конкретному человеку. Для этой цели можно воспользоваться, к примеру, этим сервисом https://bsg.world/ru/email/.
          • New! Мартов Дима Cегодня в 10:52 «Ответить»
            Всё же реклама всем порядком надоела и многие на неё перестали обращать внимание, в том числе и в интернете. А вот почту просматривают почти все. Кого-то заинтересует пришедшая к нему информация, а кого-то нет, но всё-таки какой-то процент полюбопытствует и перейдёт по ссылке. А это потенциальные покупатели.
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