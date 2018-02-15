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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Тема: Планируем беременность
    • New! Tarada Вчера в 23:43 «Ответить»
      Полгода назад сдавал спермограмму, в которой были не очень хорошие результаты. Сейчас планируем с женой первого ребенка. Что мне необходимо сделать (сдать анализы и т.д.) перед посещением врача уролога-андролога?
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