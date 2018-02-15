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    Форум: Женский форум
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    Тема: 8 марта
    • mamula Вчера в 22:02 «Ответить»
      скоро праздник! я уже подготавливаю своего супруга к нему, говорю, как бы хорошо пополнить свою шкатулочку. браслетик там или колье - все равно. главное - чтобы был . что может лучше поднять настроение девушке, чем золотые украшения.
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