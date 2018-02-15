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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Авто хочу прикупать...как дешевле будет
    • VALKO Вчера в 21:28 «Ответить»
      купить авто в кредит или взять кредит и купить авто? хочу брать мерседес
      • New! Boltik6 Вчера в 23:34 «Ответить»
        Только если с помощью авто Вы будете зарабатывать деньги. В противном случае, брать кредит на покупку авто - крайне неразумный поступок.
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