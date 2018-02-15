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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Тема: Отель для свадебной фотосессии
    • Мария44 Вчера в 21:04 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите недорогой отель для свадебной фотосессии друзья.
      • New! Boris5 Вчера в 22:37 «Ответить»
        Успех свадебной фотосессии зависит от нескольких факторов, среди которых можно выделить основные: настрой молодоженов, талантливость фотографа и место проведения фотосессии. Последнему пункту и посвящен данный раздел сайта.
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