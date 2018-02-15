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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Возможен ли недорогой отдых на курорте Евпатории?
    • Xirthare Вчера в 20:51 «Ответить»
      Возможен ли недорогой отдых на курорте Евпатории?
      • Jokerin Вчера в 21:37 «Ответить»
        Организуйте себе отдых в Евпатории без посредников, и он выйдет недорогим. Главное в этом деле - снять жильё у владельцев, без посредников. Сделать это можно тут http://crimea.club/otdyh/yevpatoria/ . Предложения - просто отличные.
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