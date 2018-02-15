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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: пироги
    • tomacka Вчера в 20:31 «Ответить»
      Вы любите пироги?Какие больше всего нравятся?
      • New! lora 72 Вчера в 22:44 «Ответить»
        Я любые пироги люблю,и сладкие и с мясом,с грибами.Очень нравится курник,могу его кушать каждый день.Вот раздразнили,пойду испеку.
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