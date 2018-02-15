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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: печь в баню
    • tomacka Вчера в 20:30 «Ответить»
      Какую печь лучше купить в баню? Дровянную или электрическую?
      • New! lora 72 Вчера в 22:41 «Ответить»
        Конечно дровяную,для деревянной бани,электрическая не то,и мало ли там сырость,вдруг током ударит.Я бы не рисковала.
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