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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Тема: монеты
    • tomacka Вчера в 20:29 «Ответить»
      Срочно нужно расчитаться с кредитом.Не дают зарплату второй месяц.Дома есть 2 серебрянные монеты и 1 золотая.Интересно можно где нибудь ихпродать по нормальной цене?
      • New! lora 72 Вчера в 22:38 «Ответить»
        Я часто вижу на рынке люди стоят с табличками которые скупают монеты,значки и т.д.И в интернете в объявлениях тоже часто встречаются те которые скупают.Если у вас редкие монеты ,то можно за дорого продать.
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