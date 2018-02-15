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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Труба под заказ
    • Lazik665 Вчера в 20:26 «Ответить»
      Нужно согнуть дюралевую трубу под заказ. Где это сделать? В Инете такого не нашёл.
      • New! Zinadin Вчера в 23:33 «Ответить»
        Для того, чтобы согнуть трубку, необходимо залить ее водой и поставить на ночь, закрыв снизу пробкой. Утром можно приступать без проблем.
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