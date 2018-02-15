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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Гранты на образовательные проекты
    • yorika Вчера в 19:26 «Ответить»
      Вот мне интересно. В нашем государстве возможно получить грант на какой-то образовательный проект. Насколько это реально? Если у вас есть какая-то информация или личный опыт, поделитесь, пожалуйста.
      • New! Roksano4ka Вчера в 22:31 «Ответить»
        Конечно! А какой у вас проект? В какой области? Расскажите!
        • New! semenkin Вчера в 22:46 «Ответить»
          Насчет того, есть ли государственные гранты, я не знаю. Но существуют разные фонды, которые гранты эти выдают. Например, фонд «Русский мир» выдает их на реализацию проектов с целью популяризации русского языка и поддержки программ его изучения.
          • New! KolyanBoy Вчера в 23:19 «Ответить»
            Да, тоже знаю, что фонды этим занимаются. Но не все частные. Например, есть общественно-государственная просветительская организация Знание. В 2017 году они проводили конкурс на выдачу грантов. Многим удалось их получить, вот тут можно увидеть имена победителей http://www.znanierussia.ru/grants/grant2...ersContest.aspx Хорошо, конечно, что делают эту информацию публичной.
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