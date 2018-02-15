Насчет того, есть ли государственные гранты, я не знаю. Но существуют разные фонды, которые гранты эти выдают. Например, фонд «Русский мир» выдает их на реализацию проектов с целью популяризации русского языка и поддержки программ его изучения.
Да, тоже знаю, что фонды этим занимаются. Но не все частные. Например, есть общественно-государственная просветительская организация Знание. В 2017 году они проводили конкурс на выдачу грантов. Многим удалось их получить, вот тут можно увидеть имена победителей http://www.znanierussia.ru/grants/grant2...ersContest.aspx Хорошо, конечно, что делают эту информацию публичной.